Российский форвард Алтыбармакян подписал контракт с «Чикаго» Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Сегодня, 2 апреля состав хоккейного клуба «Чикаго» пополнил российский нападающий Андрей Алтыбармакян.

Отмечается, что его соглашение рассчитано на два года, а зарплата игрока составит 817 тысяч долларов. Также «Блэкхокс» подписали Кевина Ланкинена, Эвана Баррэтта и Мэттью Хаймора.

Что касается Алтыбармакяна, то 21-летний форвард был задрафтован «Чикаго» в 2017 году под общим 70-м номером.

Ранее он играл в составе «Сочи». В текущем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, нападающий набрал 17 (6+11) очков в 49 матчах.