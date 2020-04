Панарин приобрел 1500 масок для больницы ортопедической хирургии в Нью-Йорке

Твиттер Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги сообщает, что Артемий Панарин принял участие в благотворительной акции в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в США.

Россиянин приобрел 1 500 защитных масок для больницы ортопедической хирургии города Нью-Йорка. Вся партия была доставлена по месту назначения вчера 2 апреля.

Напомним, что 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

После 70 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс» с 79 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, уступая идущему на третьем месте «Питтсбургу» семь очков.

Панарин в 69 встречах своего первого сезона в Нью-Йорке набрал 95 очков (32+63).

👏 @artemiypanarin helping those on the frontline yesterday with this much-needed delivery of 1,500 N95 masks to the Hospital for Special Surgery in New York City. pic.twitter.com/BsK5Ms2SSy