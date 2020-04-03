Минская «Юность» в девятый раз выиграла чемпионат Белоруссии, победив «Шахтер» в пятом матче финала - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 апреля 2020 21:35ХоккейШарафудинов Виктор

Минская «Юность» в девятый раз выиграла чемпионат Белоруссии, победив «Шахтер» в пятом матче финала

Победная шайба была заброшена на восьмой минуте овертайма.

Минская «Юность» в девятый раз в истории выиграла чемпионат белорусской экстралиге. В пятом матче финальной серии Кубка президента столичная команда в овертайме со счетом 3:2 обыграла солигорский «Шахтер».

Счет серии – 4:1.

По ходу матча «Шахтер» дважды отыгрывался. Станислав Лопарчук, оформив дубль, дважды выводил «Юность» вперед на 9-й и 37-й минутах. На 21-й и 56-й равновесие восстанавливали нападающие гостей Александр Жидких и Роман Крикуненко.

Победную шайбу на 8-й минуте овертайма забросил защитник минской команды Владислав Еременко.

«Юность» в девятый раз стала чемпионом Белоруссии. Ранее команда выигрывала золотые медали в 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016 и 2019 годах.

Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Пес Панарина может сам зарабатывать деньги. Четвероногие друзья хоккеистов Во время режима самоизоляции даже у таких занятых людей, как спортсмены, появляются драгоценные часы для общения со своими домашними...животными. 03.04.2020 16:00 Хоккей Кузютина Елена
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
КХЛ на самоизоляции. Почему лига молчит про «Адмирал» Первого апреля в Приморье было объявлено, что клуб из Владивостока лишился средств для выступления в КХЛ. Однако никаких комментариев от лиги до сих пор нет. 02.04.2020 19:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
22:56 ММА Тухугов – Нурмагомедову: Ты никому ничего не должен объяснять
22:40 Хоккей Форвард «Монреаля» Дофен продлил контракт с клубом
22:29 ММА Глава АСА: Уайт готов пойти на все, чтобы доказать, что UFC – особенные
22:13 Футбол Смолов рассказал, почему Миранчук не перешел в «Ювентус»
22:00 Футбол Александр Кокорин: Соглашение с «Сочи» до 15 мая, дальше решать «Зениту»
21:40 Футбол Широков поставил Халка на второе место в списке лучших легионеров РПЛ
21:35 Хоккей Минская «Юность» в девятый раз выиграла чемпионат Белоруссии, победив «Шахтер» в пятом матче финала
21:23 Футбол На стадионе дортмундской «Боруссии» создадут медицинский центр для заразившихся коронавирусом
21:23 Футбол Федор Смолов: Планировали возобновить чемпионат Испании 15 мая, но это уже невозможно
20:56 Футбол Мальдини-младший излечился от коронавируса
20:54 Футбол Федор Смолов: Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация
20:50 Футбол Минское «Динамо» одержало первую победу в чемпионате, обыграв «Торпедо-БелАЗ»
20:37 Футбол Артем Дзюба: Хочется, чтобы все доигралось, чтобы все точки были расставлены
20:27 Бокс Бой Джошуа и Пулева официально перенесен
20:21 Футбол Гончаренко создал аккаунт в Instagram (видео)
20:17 Футбол Клубы АПЛ пожертвуют 20 миллионов фунтов на борьбу с коронавирусом
20:11 ММА Нурмагомедов – о заявлении Фергюсона: Он просто тупой
20:02 Футбол На крыше стадиона «Лужники» зажгли надпись «Оставайтесь дома» (видео)
19:49 Футбол Матч чемпионата Белоруссии перенесли из Витебска в Борисов из-за коронавируса
19:41 Футбол Клубы АПЛ сократят зарплаты футболистов на 30%
Московская область: никакой борьбы с вирусом нет и в помине
В России продлены президентские каникулы по 30-е апреля
Нижегородский СК заинтересовался незаконной продажей медицинских масок
Удмуртскому бизнесу дали справку
Песков о сборах на аппараты ИВЛ в Белгородской области: Ничего не знаем, но спросим
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика