Минская «Юность» в девятый раз выиграла чемпионат Белоруссии, победив «Шахтер» в пятом матче финала Победная шайба была заброшена на восьмой минуте овертайма.

Минская «Юность» в девятый раз в истории выиграла чемпионат белорусской экстралиге. В пятом матче финальной серии Кубка президента столичная команда в овертайме со счетом 3:2 обыграла солигорский «Шахтер».

Счет серии – 4:1.

По ходу матча «Шахтер» дважды отыгрывался. Станислав Лопарчук, оформив дубль, дважды выводил «Юность» вперед на 9-й и 37-й минутах. На 21-й и 56-й равновесие восстанавливали нападающие гостей Александр Жидких и Роман Крикуненко.

Победную шайбу на 8-й минуте овертайма забросил защитник минской команды Владислав Еременко.

«Юность» в девятый раз стала чемпионом Белоруссии. Ранее команда выигрывала золотые медали в 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016 и 2019 годах.