Александр Овечкин: Ягр играет до сих пор. Это впечатляет

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, кто из хоккеистов НХЛ произвел на него впечатление.
«Честно говоря, таких несколько. Это Яромир Ягр, который все еще играет. Также отмечу Джо Торнтона и Здено Хару. Обоим за 40, а они все еще выступают и показывают классный хоккей. Это впечатляет», – рассказал Овечкин в интервью Men’s Journal.
Добавим, что Овечкин, выступающий в НХЛ с 2005 года, забросил 706 шайб, а лучшим по этому показателю является легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки – в его активе 894 гола.
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