Александр Овечкин: Ягр играет до сих пор. Это впечатляет На данный момент экс-нападающий «Питтсбурга» выступает в Чехии.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, кто из хоккеистов НХЛ произвел на него впечатление.

«Честно говоря, таких несколько. Это Яромир Ягр, который все еще играет. Также отмечу Джо Торнтона и Здено Хару. Обоим за 40, а они все еще выступают и показывают классный хоккей. Это впечатляет», – рассказал Овечкин в интервью Men’s Journal.

Добавим, что Овечкин, выступающий в НХЛ с 2005 года, забросил 706 шайб, а лучшим по этому показателю является легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки – в его активе 894 гола.