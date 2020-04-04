«Вегас» пожертвовал один миллион долларов на борьбу с коронавирусом Ситуация с пандемией продолжает ухудшаться.

Владелец клуба НХЛ «Вегас» Уильям Фоли и фонд «Голден Найтс» пожертвовали один миллион долларов на борьбу с коронавирусом в штате Невада.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Earlier today, Bill Foley & the Vegas Golden Knights Foundation joined Nevada in donating $1,000,000 to the Nevada COVID-19 Response, Relief and Recovery Task Force #VegasBorn https://t.co/33ivorgCZx — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) April 3, 2020

Средства будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, медицинские перчатки и халаты, а также на другие мероприятия, направленные на борьбу с пандемией.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за коронавируса. «Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.

В Неваде выявлено около 1500 заболевших. 43 человека умерли.