«Вегас» пожертвовал один миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Владелец клуба НХЛ «Вегас» Уильям Фоли и фонд «Голден Найтс» пожертвовали один миллион долларов на борьбу с коронавирусом в штате Невада.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Earlier today, Bill Foley & the Vegas Golden Knights Foundation joined Nevada in donating $1,000,000 to the Nevada COVID-19 Response, Relief and Recovery Task Force #VegasBorn https://t.co/33ivorgCZx