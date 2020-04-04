«Вегас» пожертвовал один миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Владелец клуба НХЛ «Вегас» Уильям Фоли и фонд «Голден Найтс» пожертвовали один миллион долларов на борьбу с коронавирусом в штате Невада.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Средства будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, медицинские перчатки и халаты, а также на другие мероприятия, направленные на борьбу с пандемией.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за коронавируса. «Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.
В Неваде выявлено около 1500 заболевших. 43 человека умерли.
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