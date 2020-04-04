«Гроза иностранных комментаторов». «Сочи» проводил Алтыбармакяна в НХЛ (видео) Форвард выступал за сочинцев последние два сезона.

ХК «Сочи» поблагодарил нападающего Андрея Алтыбармакяна за выступление за клуб и пожелал ему удачи в заокеанской карьере.

«Душевно встретили, душевно провожаем! Гроза иностранных комментаторов Андрей Алтыбармакян отправляется в Северную Америку!

Андрей, нет, пожалуй, ни одного болельщика «леопардов», который был бы к тебе равнодушен! Спасибо за важные голы, характер, желание вступиться за своего товарища и, конечно, за прекрасное настроение и улыбки! Удачного продолжения карьеры, но надеемся все же однажды вновь тебя увидеть в цветах «Сочи», — сказано в сообщении клуба в Instagram.

Напомним, Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго».

В минувшем сезоне форвард набрал 17 (6+11) очков в 49 матчах за «Сочи».