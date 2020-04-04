Капитан «Баффало» Айкел отправил местным больницам 5 тысяч масок (видео) Об этом он заявил в своем Instagram.

Нападающий «Баффало» Джек Айкел поучаствовал в борьбе с коронавирусом. Капитан «Сэйбрз» приобрел для местных больниц 5 тысяч масок.

«Спасибо нашим врачам, вы действительно герои. И спасибо Bauer за то, что сделали защитную маску в это непростое время», – написал хоккеист под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jack Eichel (@jackeichel11) 1 Апр 2020 в 2:40 PDT

Добавим, что ранее нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отправил местным больницам 1500 масок.

Что касается НХЛ, то регулярным чемпионат временно приостановлен. Ожидается, что его возобновят в августе этого года.