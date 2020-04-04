Рижское «Динамо» рассмотрит кандидатуру Тамбиева на пост главного тренера команды Председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что клуб рассмотрит кандидатуру Леонида Тамбиева на пост главного тренера команды.

- Новостей по поводу нового главного тренера пока нет. К кандидатуре Тамбиева мы вернемся, - цитирует Савицкиса ТАСС. Ранее 49-летний специалист, подписавший 24 марта контракт с «Адмиралом», заявил, что покинет дальневосточный клуб. Напомним, что «Адмирал» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем. Добавим, что 25 марта КХЛ объявило о досрочном завершении сезона.