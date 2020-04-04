Рижское «Динамо» рассмотрит кандидатуру Тамбиева на пост главного тренера команды

- Новостей по поводу нового главного тренера пока нет. К кандидатуре Тамбиева мы вернемся, - цитирует Савицкиса ТАСС.
Ранее 49-летний специалист, подписавший 24 марта контракт с «Адмиралом», заявил, что покинет дальневосточный клуб.
Напомним, что «Адмирал» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем.
Добавим, что 25 марта КХЛ объявило о досрочном завершении сезона.
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