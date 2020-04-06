Остон Мэттьюз: Даже сегодня Кейн, наверное, мой самый любимый игрок

- Это сложный вопрос. У меня их так много, но думаю, что мне больше всего нравятся два из них - Шейн Доан, потому что он играл за «Койотис», а именно так я впервые попал на хоккей… Я давно его знаю, он такой хороший человек. Очень приятно быть с ним знакомым. И еще, Патрик Кейн. Даже сегодня он, наверное, мой самый любимый игрок, - приводит слова Мэттьюза Sportsnet.
Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Клубам осталось провести по 10-13 матчей в нынешнем первенстве. Не уточнялось, в каком формате продолжится турнир, и когда он возобновится.
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