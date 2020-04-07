Бывший защитник сборной Швейцарии Шаппот скончался от коронавируса Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Сегодня, 7 апреля в возрасте 79 лет ушел из жизни экс-защитник сборной Швейцарии Роджер Шаппот. Причиной его смерти стал коронавирус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IIHF (@iihfhockey) 7 Апр 2020 в 7:42 PDT

Отмечается, что в марте ветеран оказался в больницу, а 1 апреля его состояние ухудшилось, после чего врачи отправили его в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких.

Добавим, что Шаппот отыграл в составе сборной Швеции 101 матч и стал участником ОИ-1964. При этом он успел стать лучшим бомбардиром чемпионата страны в качестве игрока клуба «Женева-Серветт».