Бывший защитник сборной Швейцарии Шаппот скончался от коронавируса

Сегодня, 7 апреля в возрасте 79 лет ушел из жизни экс-защитник сборной Швейцарии Роджер Шаппот. Причиной его смерти стал коронавирус.
Отмечается, что в марте ветеран оказался в больницу, а 1 апреля его состояние ухудшилось, после чего врачи отправили его в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких.
Добавим, что Шаппот отыграл в составе сборной Швеции 101 матч и стал участником ОИ-1964. При этом он успел стать лучшим бомбардиром чемпионата страны в качестве игрока клуба «Женева-Серветт».
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