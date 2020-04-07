Форвард «Эдмонтона» Кейв введен в медикаментозную кому Об этом сообщает официальный сайт команды.

Форвард хоккейного клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв введен в медикаментозную кому после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.

Отмечается, что 25-летний канадец был доставлен в одну из больниц Торонто. Другие детали случившегося не уточняются.

Напомним, игрок выступает за «Эдмонтон» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей и забросил одну шайбу. Ранее нападающий защищал цвета «Бостона».