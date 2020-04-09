Капитан «Ак Барса» Зарипов принял участие в доставке продуктов пожилым людям

Официальный сайт казанского «Ак Барса» сообщает, что трое хоккеистов команды Данис Зарипов, Альберт Яруллин и Кирилл Петров в качестве волонтеров приняли участие в благотворительной акции.
Игроки «Ак Барса» доставили продукты пожилым людям, а также многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии COVID-19. При доставке были соблюдены все необходимые меры безопасности.
В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф казанская команда в четырех матчах обыграла «Нефтехимик» (4:0), однако розыгрыш Кубка Гагарина был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится.
03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег Мартынюк забил 8 голов в одном матче ЧМ. Личный рекорд Овечкина – 6 за весь турнир 8 апреля – день особенный в хоккейном календаре. На ЧМ-1973 в Москве 27-летний спартаковец Александр Мартынюк заколотил 8 шайб в ворота сборной ФРГ. 08.04.2020 14:55 Хоккей Домрачев Владислав Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Играть всем клубам в Северной Дакоте – единственный шанс спасти сезон НХЛ Всем командам НХЛ нужно собраться в одном городе и играть без зрителей. 08.04.2020 15:40 Хоккей Славин Виталий Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья Дзюба «сдулся» на 3 миллиона, Федун – на 2 миллиарда В новых рейтингах Transfermarkt и Forbes – колоссальные перемены для видных персонажей российского футбола. 09.04.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев