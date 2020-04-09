Капитан «Ак Барса» Зарипов принял участие в доставке продуктов пожилым людям В благотворительной акции также были задействованы Яруллин и Петров.

Официальный сайт казанского «Ак Барса» сообщает, что трое хоккеистов команды Данис Зарипов, Альберт Яруллин и Кирилл Петров в качестве волонтеров приняли участие в благотворительной акции.

Игроки «Ак Барса» доставили продукты пожилым людям, а также многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии COVID-19. При доставке были соблюдены все необходимые меры безопасности.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф казанская команда в четырех матчах обыграла «Нефтехимик» (4:0), однако розыгрыш Кубка Гагарина был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.