Кормье и Юдин продлили контракты с «Ак Барсом» В регулярном чемпионате сезона-2019/20 казанский клуб стал лучшим в Восточной конференции.

Официальный сайт казанского «Ак Барса» сообщил о продлении контрактов с хоккеистами Патрисом Кормье и Дмитрием Юдиным.

29-летний канадский нападающий Кормье останется в Казани еще на один сезон. 24-летний российский защитник Юдин продлил трудовое соглашение до 2022 года.

Бывший игрок «Барыса» Кормье перешел в «Ак Барс» в прошлом году. Канадец в минувшем сезоне сыграл за «Ак Барс» 60 матчей, набрал 24 очка (11+13) при показателе полезности +16 и 66,8% выигранных вбрасываний.

Юдин, ранее игравший за СКА и «Спартак», присоединился к казанской команде в 2018-м. В сезоне-2019/20 на счету Дмитрия 53 матча и 7очков (1+6) очков при показателе полезности +2.