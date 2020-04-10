Источник: Фрэнсон покинет «Авангард» Канадский защитник провел в омском клубе два последних сезона.

33-летний канадский защитник Коди Фрэнсон не получил предложение от «Авангарда» о продлении контракта. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В сезоне-2019/20 Фрэнсон в 50 матчах набрал 21 очков (4+17) при показателе полезности +12. Действующее соглашение бывшего игрока «Чикаго» с омским клубом заканчивается 30 апреля.

Источник сообщает, что «Авангард» уже нашел замену опытному защитнику и собирается оформить переход другого канадца – 30-летнего Коди Керрена из шведского клуба «Регле».

Керран в сезоне-2019/20 в 48 матчах Шведской хоккейной лиги набрал 49 очков (12+37), став вторым бомбардиром регулярного чемпионата.