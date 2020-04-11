Билл Дэйли: Цель НХЛ - подготовиться к любому повороту в развитии ситуации - Советский спорт
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11 апреля 2020 08:29Хоккей

Билл Дэйли: Цель НХЛ - подготовиться к любому повороту в развитии ситуации

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что сезон возможно будет доигран на нейтральных аренах при пустых трибунах.

  • - Это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание. Наша цель - подготовиться к любому повороту в развитии ситуации. Хотим, чтобы лига была в состоянии как можно быстрее реагировать на любые перемены. Но сейчас еще рано говорить, какой путь нам стоит выбрать, - цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.

    Ранее Дэйли заявил, что НХЛ надеется возобновить сезон этой весной, однако не исключил варианта, при котором чемпионат НХЛ придется доигрывать в августе.

    Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.

    Отметим, матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля.

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