Билл Дэйли: Мы твердо намерены доиграть этот сезон и будем ждать сколько потребуется Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что сезон возможно будет доигран на нейтральных аренах при пустых трибунах.

- Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что хотим играть, если появится такая возможность. Мне кажется, что хоккеисты полностью нас поддерживают в этом плане, и это очень хорошо. Мы твердо намерены доиграть этот сезон и будем ждать сколько потребуется, чтобы принять такое решение, - цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.

Ранее капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что игрокам лиги необходимо как можно раньше вернуться на лед, чтобы снова набрать форму.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.

Отметим, матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля.