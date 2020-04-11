Юрис Савицкис: У «Динамо» есть еще варианты, помимо Тамбиева, Скудры и Вальссона Глава совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что клуб рассматривает сразу несколько кандидатов на пост главного тренера.

- Мы не можем принимать решение, когда не знаем, что будет через месяц-полтора. Кандидатов мы примерно знаем, есть еще варианты, помимо Тамбиева, Скудры и Вальссона, - приводит слова Савицкиса ТАСС.

Напомним, что 1 апреля «Адмирал» выступил с заявлением, что пропустит следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем. Позже Тамбиев, подписавший 24 марта контракт с владивостокским клубом, заявил, что покинет команду.

Добавим, что 25 марта КХЛ объявило о досрочном завершении сезона.