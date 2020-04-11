Мэтью Барзал: НХЛ может предложить что-то необычное, чтобы привлечь внимание зрителей в плей-офф Центрфорвард «Айлендерс» Мэтью Барзал считает, что руководство НХЛ может придумать, что-то необычное, чтобы привлечь внимание зрителей во время розыгрыша Кубка Стэнли.

- Думаю, что НХЛ окажется в уникальной ситуации, когда появится возможность сыграть. Можно придумать что-то новое, свежее, на один сезон.

Если дадут зеленый свет, у НХЛ появится шанс отличиться. Лига может предложить что-то необычное, чтобы привлечь внимание зрителей другим форматом розыгрыша плей-офф, - цитирует Барзала официальный сайт НХЛ.

Ранее заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли сообщил, что сезон возможно будет доигран на нейтральных аренах при пустых трибунах.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.

Отметим, матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля.