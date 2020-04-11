Билялов продлил контракт с «Ак Барсом» Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов подписал новый контракт с казанской командой.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22.

Напомним, что Билялов является воспитанником системы «Ак Барса», а в главной команде дебютировал 31 августа 2017 года.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Билялов провел за «Ак Барс» 36 матчей, в которых одержал 23 победы при коэффициенте надежности 1.35.