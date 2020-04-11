Источник: Капризов отказался подписывать новый контракт с ЦСКА - Советский спорт
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11 апреля 2020 17:23ХоккейШарафудинов Виктор

Источник: Капризов отказался подписывать новый контракт с ЦСКА

В сезоне-2019/20 форвард армейцев стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, забросив 33 шайбы в 57 матчах.

The Athletic сообщает, что 22-летний нападающий Кирилл Капризов отказался подписывать новый контракт с московским ЦСКА.

Источник утверждает, что агент Дэн Мильшейн больше не представляет интересы российского хоккеиста, и Капризов собирается заключить соглашение с одним из агентств, сертифицированным Ассоциацией игроков НХЛ.

Ранее Мильшейн организовал для форварда ЦСКА встречу с генеральным менеджером «Миннесоты Уайлд» Биллом Герином.

В 2015 году Капризов был задрафтован «Миннесотой» под общим 135-м номером, однако в НХЛ так и не сыграл ни одного матча. За ЦСКА Кирилл выступает с 2017-го после перехода из «Салавата Юлаева». Всего на его счету 230 очков (113+117) в 293 играх регулярных чемпионатов КХЛ.

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