Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет Канадец умер спустя несколько дней после операции на мозге.

Официальный сайт клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сообщил о смерти нападающего Колби Кейва. 25-летний хоккеист скончался после мозгового кровоизлияния и операции по удалению коллоидной кисты.

6 апреля Кейв был доставлен в больницу Саннибрук в Торонто. Ему диагностировали мозговое кровоизлияние, а затем провели операцию по удалению коллоидной кисты, которая оказывала давление на сосуды головного мозга. После хирургического вмешательства Кейв был погружен в медикаментозную кому, однако в дальнейшем его состояние ухудшилось, и врачи не смогли спасти спортсмену жизнь.

«С глубокой скорбью сообщаю, что наш Колби скончался сегодня утром, – написала жена хоккеиста «Эдмонтона» Эмили на своей странице в инстаграме. – Я и наши семьи шокированы случившимся. Мы все очень любили Колби. Благодарим всех за ваши молитвы в это трудное время».

В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кейв сыграл 11 матчей в составе «Ойлерз», забросив одну шайбу. 25-летний канадский нападающий стал игроком «Эдмонтона» в январе прошлого года. Ранее он принадлежал «Бостон Брюинз». Всего в элитной лиге форвард провел 67 матчей, набрав девять очков (4 шайбы и 5 голевых передач).

Большую часть карьеры Колби выступал в Американской хоккейной лиге, заработав 138 очков (54+84) в 283 встречах.