Бывший форвард «Ванкувера» Голдобин подпишет двухлетний контракт с ЦСКА Информацию сообщил агент 24-летнего хоккеиста.

Московский ЦСКА подпишет двухлетний контракт с нападающим Николаем Голдобиным. Об этом заявил агент хоккеиста Сергей Исков.

«Следующие два года Голдобин проведет в ЦСКА», – заявил Исаков в интервью ТАСС.

Голдобин был выбран «Сан-Хосе Шаркс» в первом раунде драфта 2014 года под общим 27-м номером. В системе калифорнийского клуба он находился до 2017 года, после чего перешел в «Ванкувер Кэнакс». В сумме Голдобин сыграл 124 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 46 очков (19+27).

В нынешнем сезоне Николай сыграл всего лишь один матч за «Кэнакс» – 27 ноября в гостях у «Питтсбурга» (8:6 в пользу «пингвинов»).