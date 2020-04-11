Источник: Зубарев перейдет из СКА в «Спартак» В регулярном чемпионате сезона-2019/20 опытный защитник набрал 2 очка в 32 матчах при показателе полезности +1.

33-летний Андрей Зубарев в ближайшее время перейдет из СКА в московский «Спартак». Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Зубарев выступает за СКА с 2015 года. Ранее он играл за «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Атлант». Также в активе защитника 4 матча в НХЛ в составе «Атланты Трэшерз» в сезоне-2010/11.