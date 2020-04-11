Никита Задоров: Я никогда не говорил, что ненавижу Россию, но для моих детей будет безопаснее в США - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 апреля 2020 22:54Хоккей

Никита Задоров: Я никогда не говорил, что ненавижу Россию, но для моих детей будет безопаснее в США

Защитник «Колорадо» рассказал о том, почему его семье лучше в Америке.

Никита Задоров сравнил жизнь в России и в США в прямом эфире на своей странице в инстаграме.

«Считаю, неправильно загонять человека в рамки, – заявил Задоров. – Если человек хочет прогрессировать, он должен играть с лучшими в мире. Нет ничего зазорного, чтобы попробовать себя в НХЛ. Платить за это деньги правительству? За что – непонятно.

Мой пример. Я воспитанник ЦСКА, начинал в «Белых Медведях», потом тренер перевел нас в ЦСКА. Мы ездили на турниры, на сборы, все за счет наших родителей. Клюшки, форму тоже покупали родители. Меня воспитали родители, это они в меня вкладывались, а не правительство. Я русский, я горжусь этим, но почему я не могу выбрать, где я хочу быть, и должен платить за это какой-то налог?

То, что я сказал, что моей семье лучше в Америке, – это на данный момент. Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, хотел бы там жить. Но в нашей стране нет системы, стабильности. Для моих детей будет безопаснее здесь. Здесь знаешь, что если вложишь деньги, то они не зависят от цен на нефть. Стабильность – самое главное. Я бы хотел жить в России, я люблю нашу страну.

Патриотизм проявляется не в том, где живешь, а в том, что ты делаешь. Я хочу, чтобы в нашей стране ситуация изменилась. Мне жалко людей в России. Вижу, как здесь живут пожилые люди, и как в России они выживают. Я хочу это изменить. Все познается в сравнении. Задаешься вопросом, почему у нас так не могут жить, хотя у нас богатая страна. Мы можем жить лучше, я хочу требовать это от нашего государства».

В нынешнем сезоне Задоров сыграл 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 13 очков (9+13) при показателе полезности +6.

В Северной Америке Никита играет с 2012 года. Сначала он выступал в Канаде в хоккейной лиги Онтарио за «Лондон Найтс», а с 2013-го по 2015-й – за свой первый клуб НХЛ американский «Баффало Сэйбрз».

Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Медведева показала свою тренировку в домашних условиях (видео) Евгения Медведева: Никогда не говорила, что я какая-то богиня Загитова показала, как готовится к ЕГЭ (видео)
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
В клубе Месси – пожар. Все, что известно о скандале в «Барселоне» В стане чемпионов Испании в четверг полыхнуло так, что теперь президент «Барсы» ЖозепБартомеу наверняка лишится своего поста. Рассказываем подробности. 10.04.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
Как дела у россиян, которые продолжают играть в футбол во время пандемии Таких на самом деле очень много. И это не те, кто режется на карантине в киберфутбол. Речь об участниках официальных матчей. 11.04.2020 13:38 Футбол Безъязычный Алексей
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Играть всем клубам в Северной Дакоте – единственный шанс спасти сезон НХЛ Всем командам НХЛ нужно собраться в одном городе и играть без зрителей. 08.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Новости
23:15 Хоккей Никита Зайцев: Для моей бывшей жены понятие семьи чуждо
22:54 Хоккей Никита Задоров: Я никогда не говорил, что ненавижу Россию, но для моих детей будет безопаснее в США
22:44 Бокс Майдана показал сувенир из выбитого зуба Мейвезера (фото)
22:29 Футбол Ибрагимович поймал огромную щуку (фото)
22:13 Футбол Сергей Ташуев: Сегодня белорусский футбол по уровню выше российского
22:03 Футбол «Спартак» поздравил Ярцева с 72-летием
21:49 Теннис Августовский турнир WTA в Монреале отменили из-за коронавируса
21:32 Футбол Анатолий Мещеряков – о словах Фарфана: Команда приняла решение о снижении зарплат
21:20 Футбол Джефферсон Фарфан: Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги!
21:10 Футбол Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса
20:49 Хоккей Никита Задоров: В Америке не так все страшно, как показывают в России
20:35 Хроника С 15 апреля наличие цифрового пропуска для поездок по Москве станет обязательным (схема)
20:33 Хоккей Источник: Зубарев перейдет из СКА в «Спартак»
20:24 ММА Олег Тактаров: Полет на Марс более реален, чем поединок Хабиба и Фергюсона
20:06 Футбол Тренер «Зенита» предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии
20:05 Бокс Бивол хотел бы сразиться с Бетербиевым
19:59 Футбол «Городея» обыграла минское «Динамо»
19:58 Футбол Федун назвал сроки восстановления рынка нефти
19:41 Фигурное катание Медведева показала свою тренировку в домашних условиях (видео)
19:40 Футбол Россиянин Архипов забил за «Городею»
«Теперь хоть вешайся...» Пандемия накрыла микрокредитные организации и их заемщиков
Минздрав Башкирии сообщил подробности о погибшем с коронавирусом
Пациентка с подозрением на коронавирус скончалась в Волгоградской области
В Нижнем Тагиле выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом
На Ставрополье выявлено 14 новых пациентов с коронавирусом
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика