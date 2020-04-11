Никита Задоров: Я никогда не говорил, что ненавижу Россию, но для моих детей будет безопаснее в США Защитник «Колорадо» рассказал о том, почему его семье лучше в Америке.

Никита Задоров сравнил жизнь в России и в США в прямом эфире на своей странице в инстаграме.

«Считаю, неправильно загонять человека в рамки, – заявил Задоров. – Если человек хочет прогрессировать, он должен играть с лучшими в мире. Нет ничего зазорного, чтобы попробовать себя в НХЛ. Платить за это деньги правительству? За что – непонятно.

Мой пример. Я воспитанник ЦСКА, начинал в «Белых Медведях», потом тренер перевел нас в ЦСКА. Мы ездили на турниры, на сборы, все за счет наших родителей. Клюшки, форму тоже покупали родители. Меня воспитали родители, это они в меня вкладывались, а не правительство. Я русский, я горжусь этим, но почему я не могу выбрать, где я хочу быть, и должен платить за это какой-то налог?

То, что я сказал, что моей семье лучше в Америке, – это на данный момент. Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, хотел бы там жить. Но в нашей стране нет системы, стабильности. Для моих детей будет безопаснее здесь. Здесь знаешь, что если вложишь деньги, то они не зависят от цен на нефть. Стабильность – самое главное. Я бы хотел жить в России, я люблю нашу страну.

Патриотизм проявляется не в том, где живешь, а в том, что ты делаешь. Я хочу, чтобы в нашей стране ситуация изменилась. Мне жалко людей в России. Вижу, как здесь живут пожилые люди, и как в России они выживают. Я хочу это изменить. Все познается в сравнении. Задаешься вопросом, почему у нас так не могут жить, хотя у нас богатая страна. Мы можем жить лучше, я хочу требовать это от нашего государства».

В нынешнем сезоне Задоров сыграл 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 13 очков (9+13) при показателе полезности +6.

В Северной Америке Никита играет с 2012 года. Сначала он выступал в Канаде в хоккейной лиги Онтарио за «Лондон Найтс», а с 2013-го по 2015-й – за свой первый клуб НХЛ американский «Баффало Сэйбрз».