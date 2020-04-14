Михаил Бердин: У меня есть одна цель - иду к мужикам в НХЛ Голкипер системы «Манитоба Муз» (АХЛ) Михаил Бердин заявил, что не думает о продолжении карьеры в России.

- Я вижу, куда мне дальше расти, и считаю, что я пока все делаю правильно. Жду своего шанса в НХЛ. Чувствую, что я все ближе к цели. Стараюсь не забивать себе голову лишними мыслями. За все эти сезоны у меня ни разу не было мысли: «А, может, послушать предложения из КХЛ?». У меня есть одна цель, я иду к мужикам в НХЛ, - приводит слова Бердина «Чемпионат».

Напомним, что «Виннипег» выбрал Бердина на драфте НХЛ-2016 под общим 157-м номером. В мае 2018 года 22-летний голкипер заключил трехлетний контракт с «Джетс» на общую сумму 2,3 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Бердин провел 42 встречи за клуб пропуская в среднем 2,89 гола за игру и отражая 91% бросков.