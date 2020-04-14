Агент: Маркус Нильссон будет играть в «Сочи» Нападающий «Ферьестада» Маркус Нильссон продолжит карьеру в «Сочи».

- Маркус Нильссон будет играть в «Сочи». Стороны договорились о контракте, - цитирует ТАСС агента форварда Игоря Парашкина.

Добавим, что 28-летний Нильссон в 50 встречах чемпионата Швеции набрал 54 (12+42) очка, став лучшим бомбардиром турнира.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата «Сочи», набрав 59 очков в 62 встречах, занял девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, уступив всего пять очков занявшему восьмое место «Торпедо».