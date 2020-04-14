Козлов может сменить Немировски в «Торпедо» Бывший нападающий «Сан-Хосе» и «Флориды» ранее работал в тренерском штабе «Металлурга».

Виктор Козлов является кандидатом на должность главного тренера нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает Чемпионат.com

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов – близкий друг Козлова, и это может упростить процесс переговоров. Нынешний главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски может покинуть свой пост в ближайшее время.

8 апреля стало известно, что 45-летний Козлов и еще несколько тренеров покинули штаб Ильи Воробьева в магнитогорском «Металлурге».