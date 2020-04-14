Козлов может сменить Немировски в «Торпедо»

Виктор Козлов является кандидатом на должность главного тренера нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает Чемпионат.com
Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов – близкий друг Козлова, и это может упростить процесс переговоров. Нынешний главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски может покинуть свой пост в ближайшее время.
8 апреля стало известно, что 45-летний Козлов и еще несколько тренеров покинули штаб Ильи Воробьева в магнитогорском «Металлурге».
Яшкин выбирает «Динамо». Чтобы выиграть Кубок Гагарина Нападающий Дмитрий Яшкин продлит контракт с «Динамо», где он зажигал в ушедшем сезоне. Русский чех подпишет контракт по схеме «1+1». 11.04.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев Чуда не случилось. Кем был Колби Кейв, которого оплакивает весь хоккейный мир В субботу из-за океана пришла печальная весть – врачи не смогли спасти жизнь 25-летнего канадского хоккеиста клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерс». 11.04.2020 23:00 Хоккей Сергеев Иван Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай «Чертаново» спровоцировало массовую челлендж-зарубу похлеще, чем у Роналду Все началось с видеоролика, на котором игроки столичного клуба воссоздали в условиях изоляции один из лучших голов ФНЛ-2019/20. 14.04.2020 14:00 Футбол Сергеев Иван Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Алексей Сорокин: Было бы несправедливо перенести все матчи Евро-2020 в Россию Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге ответил на вопросы телеканала «Россия 24». Вот некоторые фрагменты. 14.04.2020 17:37 Футбол Григорьевская Юлия Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег Магомед Оздоев: Не люблю ММА. Вот бокс – искусство, а это простая драка 27-летний полузащитник сборной России и «Зенита» ответил на вопросы в прямом эфире инстаграма питерского клуба. Приводим интересные фрагменты. 13.04.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия