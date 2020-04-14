Лучший бомбардир чемпионата Швеции Нильссон перейдет в «Сочи» В 52 матчах сезона 2019/20 нападающий набрал 54 очка (12+42) в 50 матчах.

Форвард шведского «Фэрьестада» Маркус Нильссон продолжит карьеру в КХЛ. В ближайшее время 28-летний швед должен подписать контракт с ХК «Сочи».

Об этом в интервью ТАСС рассказал агент хоккеиста Игорь Парашкин:

«Маркус Нильссон будет играть в «Сочи». Стороны договорились о контракте».

Помимо Нильссона ряды сочинской команды пополнит еще один игрок «Фэрьестада» – нападающий Линус Юханссон.

«Есть предварительная договоренность, которую никто не отменяет. С 1 мая контракт будет заключен», – отметил Парашкин.

28-летний Нильссон в сезоне-2019/20 Шведской хоккейной лиги набрал 54 очка (12 шайб + 42 результативные передачи) в 50 матчах. В активе 27-летнего Юханссона 28 очков (9+19) в 49 встречах.

Нильссон всю профессиональную карьеру провел в Швеции. Юханссон в сезоне-2011/12 пробовал силы в Североамериканской хоккейной лиге (клубе «Топека Пайлотс»), а в сезоне-2014/15 играл в чемпионате Норвегии за «Сторхамар».

В регулярном чемпионате «Фэрьестад» занял второе место, набрав 92 очка в 52 матча и на 14 очков отстав от «Лулео». Розыгрыш плей-офф был отменен из-за пандемии коронавируса.