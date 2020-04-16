Чемпион мира Марков завершил карьеру

Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
«Андрей принял решение закончить славные выступления, которые начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома», – приводит слова Исакова РБК.
Напомним, в минувшем сезоне игрок выступал за ярославский «Локомотив». В его активе 23 матча в регулярном чемпионате и 7 (1+6) очков при показателе полезности «0» и 32 минутах штрафного времени.
Также в его активе шесть матчей в плей-офф, где Марков набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «–1».
Добавим, что в составе сборной России Марков выиграл чемпионат мира в 2008 году.
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