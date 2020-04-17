Джаред Беднар: У игроков «Колорадо», которые заразились коронавирусом, все хорошо - Советский спорт
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17 апреля 2020 08:38ХоккейШарафудинов Виктор

Джаред Беднар: У игроков «Колорадо», которые заразились коронавирусом, все хорошо

COVID-19 обнаружили у трех хоккеистов «Эвеланш».

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал о состоянии здоровья трех игроков своей команды, которые заразились коронавирусом. Имена, заболевших хоккеистов, в «Эвеланш» не расскрывали.

«У нас все хорошо, с ребятами все в порядке, – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ. –Некоторые из них чувствовали себя нормально даже до тестов. Насколько мне известно, у них все хорошо, они снова с семьями и следуют полученным указаниями. Им повезло, что симптомы были не очень серьезными, и все прошло без осложнений.

Мы видим, что происходит вокруг, сколько положительных тестов. У каждого из нас заболел кто-то из знакомых или мы читали о заболевших. Так что не могу сказать, что это стало для меня сюрпризом.

Мы проинформировали ребят, что если они чувствуют себя не очень хорошо, мы сообщим об этом нашим врачам. У них возьмут анализы, и мы будем двигаться дальше. Такая же картина по всей стране и во всем мире. Проверяют не каждого.

Анализы берут только у тех, кто чувствует недомогание. Если проблем нет, мы соблюдаем правила, как и все остальные в стране: самоизоляция, социальная дистанция. Игроки стараются поддерживать форму, следят за здоровьем, хотят быть готовыми к возобновлению сезона».

О заражении своих игроков в «Колорадо» ранее сообщали 26 и 27 марта, а также 7 апреля. Также COVID-19 был обнаружен у пяти хоккеистов «Оттавы».

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта. НХЛ продлила карантин для хоккеистов и сотрудников тренерских штабов до 30 апреля.

В составе «Эвеланш» четверо российских хоккеистов: защитник Никита Задоров, а также нападающие Валерий Ничушкин, Владислав Каменев и Владислав Наместников.

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