Дональд Трамп: Профессиональные лиги США возобновят сезон без зрителей

Дональд Трамп рассказал о возможном возобновлении сезона в профессиональных лигах США MLB, НБА, НХЛ и MLS.
«Многие лиги будут проводить свои матчи без болельщиков, – цитирует Трампа The Score. – Однако телекомпании получат возможность вести трансляции. Для телевидения вернутся старые добрые времена. Сначала будет так, а потом болельщики постепенно начнут возвращаться.
Может быть, сначала им придется сидеть со свободным интервалом в два места. Но в конечном счете, мы хотим заполнить арены. Когда вирус уйдет, у нас будут заполненные арены. Мы вернем спорт в том виде, каким он должен быть. В определенный момент времени мы вернемся к норме».
Начиная с 12 марта были приостановлены соревнования во всех профессиональных лигах США и Канады.
В США самая тяжелая ситуация с распространением коронавируса. В стране выявлено 678 210 случаев заражения. 34 641 заболевший скончались.
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