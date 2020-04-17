Дональд Трамп: Профессиональные лиги США возобновят сезон без зрителей Президент Соединенных Штатов рассказал о том, каким образом в стране будет возможно возобновить спортивные соревнования.

Дональд Трамп рассказал о возможном возобновлении сезона в профессиональных лигах США MLB, НБА, НХЛ и MLS.

«Многие лиги будут проводить свои матчи без болельщиков, – цитирует Трампа The Score. – Однако телекомпании получат возможность вести трансляции. Для телевидения вернутся старые добрые времена. Сначала будет так, а потом болельщики постепенно начнут возвращаться.

Может быть, сначала им придется сидеть со свободным интервалом в два места. Но в конечном счете, мы хотим заполнить арены. Когда вирус уйдет, у нас будут заполненные арены. Мы вернем спорт в том виде, каким он должен быть. В определенный момент времени мы вернемся к норме».

Начиная с 12 марта были приостановлены соревнования во всех профессиональных лигах США и Канады.

В США самая тяжелая ситуация с распространением коронавируса. В стране выявлено 678 210 случаев заражения. 34 641 заболевший скончались.