Владимир Крикунов: Яшкин продолжит играть за «Динамо», мы хотим сохранить ударное звено По итогам регулярного чемпионата нападающий бело-голубых стал вторым в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов сообщил, что клуб намерен сохранить одного из лучших своих бомбардиров Дмитрия Яшкина.

«Тут секретов нет – мы хотим сохранить ударное звено, – рассказал Крикунов в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Думаю, это получится. Яшкин продолжит играть за «Динамо». Не уверен на сто процентов, что Дмитрий уже подписал новый контракт. Но договоренность есть реальная.

Хочу, чтоб и Петерссон остался. Эти ребята очень хорошо у нас сыграли. Понятно, что Яшкин настроен на НХЛ и достоин там выступать. Я сам ему об этом говорил. Но нужно ведь дождаться достойного предложения. Лететь туда в третье звено он и сам не очень хочет. Это же придется больше тренироваться, чем играть. Тем более ситуация из-за вируса в Америке теперь такая, что вообще ничего не поймешь: будут ли сезон заканчивать? Когда начнут новый?

А в КХЛ Яшкин на виду, играет в атакующий хоккей, который любит. Если он еще один сезон проведет в России в такой же манере и столь же результативно, то тогда уж точно хороший контракт за океаном подпишет.

По моим данным, по всей первой пятерке вопрос уже решен. Осталось дождаться официальных объявлений. По другим ребятам пока думаем. Лямина и Полыгалова я неплохо знаю. И скажу, что Кирилл провел сезон неплохо. По статистике одним из лучших защитников у нас стал. Все делает добротно, на опыте, без лишней суеты и авантюр. Тяжело – шайбочку сразу выкинет, редко ошибается.

Нам нужно сильное второе звено. Пусть не такое мощное, как первое. Но хотя бы процентов на семьдесят. В принципе, со «Спартаком» второе звено неплохо сыграло. Но до этого у Полыгалова травма была. Он лишь к концу регулярки форму набрал. А так-то я рассчитывал, что эта тройка у нас значительно сильнее будет».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 нападающие «Динамо» Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин стали лучшими бомбардирами. Шипачев в 61 матче набрал 65 очков (17+48), а Яшкин – 63 очка (31+32) в 58 встречах.

Дмитрий перешел в московский клуб в прошлом году после расставания с «Вашингтон Кэпиталз».