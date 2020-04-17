Официально: Яшкин на два года продлил контракт с московским «Динамо» В минувшем сезоне Дмитрий обновил снайперский рекорд бело-голубых в КХЛ.

Официальный сайт московского «Динамо» сообщил о том, что 27-летний нападающий Дмитрий Яшкин продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на два года.

Яшкин перешел в «Динамо» в августе прошлого года после расставания с «Вашингтон Кэпиталз». В 64 матчах сезона-2019/20 с учетом-плей-офф Дмитрий набрал 69 очков (34 шайбы +35 результативных передач) и обновил снайперский рекорд клуба в одном сезоне КХЛ.

Предыдущее достижение принадлежал шведскому нападающему Маттиасу Вейнхандлю, который в сезоне-2009/10 отличился в составе «Динамо» 27 раз.