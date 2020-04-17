Агент Яшкина: Московское «Динамо» не будет мешать возвращению нападающего в НХЛ в следующем году Дмитрий продлил контракт с бело-голубыми на два сезона.

Сегодня московское «Динамо» официально подтвердило заключение нового соглашения с 27-летним нападающим Дмитрием Яшкином. Но если в следующем году у бывшего форварда «Сент-Луиса» и «Вашингтона» появится желание вернуться в НХЛ, столичный клуб не будет этому препятствовать.

Об этом в интервью ТАСС рассказал агент хоккеиста Глеб Чистяков:

«У нас есть взаимное понимание и договоренность с «Динамо». Если Дмитрий изъявит желание уехать в НХЛ после следующего сезона, то клуб не будет этому препятствовать».

Яшкин перешел в «Динамо» в августе прошлого года после расставания с «Вашингтон Кэпиталз». В 64 матчах сезона-2019/20 с учетом-плей-офф Дмитрий набрал 69 очков (34 шайбы +35 результативных передач) и обновил снайперский рекорд клуба в одном сезоне КХЛ.

Предыдущее достижение принадлежал шведскому нападающему Маттиасу Вейнхандлю, который в сезоне-2009/10 отличился в составе «Динамо» 27 раз.

В НХЛ на счету Яшкина 69 очков (27+42) в 303 матчах регулярных чемпионатов.