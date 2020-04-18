Авторы официального сайта НХЛ назвали Бродо лучшим вратарем за последние 53 года Никто из россиян в топ-16 не попал.

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги подвел итоги голосования своих авторов в опросе на звание лучшего вратаря лиги с момента расширения в 1967 году. Первое место досталось канадцу Мартину Бродо, который играл за «Нью-Джерси Девилз» с 1992 по 2014 годы и завершил карьеру в 2015-м после одного сезона в «Сент-Луисе».

Бродо трижды завоевал Кубок Стэнли, установил огромное количество различных вратарских рекордов НХЛ, а также стал олимпийским чемпионом в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере.

На втором месте еще один канадец – Патрик Руа («Монреаль Канадиенс» 1984-95 и «Колорадо Эвеланш» 1995-2003).

На третьей строчке оказался Доминик Гашек, выступавший с 1990 по 2008 годы за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву»). Чешский вратарь обошел двух канадских участников легендарной Суперсерии 1972 года Кена Драйдена и Тони Эспозито.

Места с 6-го по 16-е заняли Грант Фюр, Берни Парент, Эд Белфор, Билли Смит, Хенрик Лундквист, Роберто Луонго, Марк-Андре Флери, Кэри Прайс, Кертис Джозеф, Роги Вашон и Тим Томас.

Стоит отметить, что в списке 16 лучших голкиперов оказалось трое действующих хоккеистов: швед Лундквист из «Рейнджерс» и канадские вратари «Вегаса» и «Монреаля» Флери и Прайс.