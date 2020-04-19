Барри Троц: Было много вопросов, сможет ли Овечкин выиграть Кубок Стэнли - Советский спорт
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19 апреля 2020 08:37Хоккей

Барри Троц: Было много вопросов, сможет ли Овечкин выиграть Кубок Стэнли

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц рассказал, что личностный рост Александра Овечкина, помог российскому нападающему «Вашингтона» завоевать Кубок Стэнли.

- Было много вопросов, сможет ли Овечкин выиграть Кубок Стэнли. Ключом к успеху стал его личностный рост. Сосредоточив свое внимание на вещах, которые не имеют отношения к его таланту, он стал отличным капитаном.

Овечкин, действительно, пришел к осознанию того, что останется в истории благодаря успехам, и это стало для него вдохновением. И тогда он выиграл Кубок Стэнли. Что касается его противостояния с Сидни Кросби – в некотором смысле это спасло НХЛ, - цитирует Троца в своем «твиттере» журналист телеканала ESPN Грег Вышински.

Ранее Троц признался, что считает Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ.

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