Барри Троц: Было много вопросов, сможет ли Овечкин выиграть Кубок Стэнли

- Было много вопросов, сможет ли Овечкин выиграть Кубок Стэнли. Ключом к успеху стал его личностный рост. Сосредоточив свое внимание на вещах, которые не имеют отношения к его таланту, он стал отличным капитаном.

Овечкин, действительно, пришел к осознанию того, что останется в истории благодаря успехам, и это стало для него вдохновением. И тогда он выиграл Кубок Стэнли. Что касается его противостояния с Сидни Кросби – в некотором смысле это спасло НХЛ, - цитирует Троца в своем «твиттере» журналист телеканала ESPN Грег Вышински.

Ранее Троц признался, что считает Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ.

