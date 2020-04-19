Илья Аркалов: В плей-офф «Спартаку» чуть-чуть не хватило, но ничего страшного, не все сразу дается Нападающий «Спартака» Илья Аркалов рассказал, в чем надо прибавить «Спартаку» в следующем сезоне.

- Поначалу мы вкатывались в чемпионат, потом уже играли достаточно ровно. Я бы сказал, что две трети чемпионата мы провели хорошо. В плей-офф, конечно, чуть-чуть не хватило, но ничего страшного. Не все сразу дается. Думаю, в следующем сезоне результат команды будет лучше.

В чем надо прибавить «Спартаку»? У нас хорошая команда, просто «Динамо» мы в первых матчах чуть-чуть недодавили. У нас каждый уверен в каждом и каждый верил в каждого. Это хоккей, и две команды не могут выиграть. Следующий сезон нам добавит сыгранности и взаимопонимания, - приводит слова Аркалова пресс-служба красно-белых.

Напомним, что 16 апреля Аркалов заключил новый двусторонний контракт со «Спартаком». Соглашение будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Добавим, что в минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 5 (1+4) очков.