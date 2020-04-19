Основин на два года продлил контракт с «Трактором»

Официальный сайт челябинского «Трактора» сообщил о продлении контракта с 26-летним нападающим Вячеславом Основиным. Новое соглашение заключено на два года.
Основин вернулся в «Трактор» из казанского «Ак Барса» в декабре прошлого года. Всего в сезоне-2019/20 нападающий набрал 17 очков (10+7) в 49 матчах. Из них 9 очков (5+4) в 21 игре за челябинскую команду.
Всего на счету Вячеслава 361 матч и 100 очков (57+43) в КХЛ.
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