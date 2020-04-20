Григоренко перешел в «Коламбус» Ранее он выступал за «Баффало» и «Колорадо».

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко покинул российский клуб.

Сегодня, 20 апреля он вернулся в НХЛ, став игроком «Коламбуса». Об этом сообщил его агент Дэн Мильштейн, отметив, что форвард подписал однолетний контракт.

It’s official: Mikhail Grigorenko is coming back to the NHL. Signed 1 year contract for 2020-2021 NHL season with Columbus Blue Jackets. #WeAreGoldStar! #CBJ pic.twitter.com/3xT6MhmUM3 — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) April 20, 2020

В минувшем сезоне нападающий отыграл 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи при показателе полезности »+16». Также в его активе четыре матча в плей-офф и 2 (1+1) очка.