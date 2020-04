Григоренко перешел в «Коламбус»

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко покинул российский клуб.

Сегодня, 20 апреля он вернулся в НХЛ, став игроком «Коламбуса». Об этом сообщил его агент Дэн Мильштейн, отметив, что форвард подписал однолетний контракт.

It’s official: Mikhail Grigorenko is coming back to the NHL. Signed 1 year contract for 2020-2021 NHL season with Columbus Blue Jackets. #WeAreGoldStar! #CBJ pic.twitter.com/3xT6MhmUM3