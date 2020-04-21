Бывший вратарь «Магнитки» Демченко перешел в «Монреаль» Ранее он играл за челябинский «Трактор».

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен сообщил, что канадский клуб решил заключить контракт новичка с российским вратарем Василием Демченко.

По его словам, хоккеист получит 70 тысяч долларов за участие в АХЛ и 700 тысяч долларов за выступление в НХЛ. При этом он получит 92 тысячи долларов за подписание договора. Слова функционера приводит официальный сайт лиги.

Напомним, этот сезон 26-летний игрок начал в «Тракторе», а в декабре 2019 года перешел в «Магнитку». В его активе 36 матчей. В среднем голкипер отражал 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,77.