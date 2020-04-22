Агент Херсли сообщил, что шведский хоккеист покинет «Спартак» Ранее игрок выступал за СКА, «Локомотив» и «Сибирь».

Защитник московского «Спартака» Патрик Херсли покинет столичный клуб. Об этом заявил его агент Глеб Чистяков.

«Пока рассматриваем дальнейшие варианты развития карьеры», – добавил агент, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне Херсли отыграл 55 матчей и набрал 22 (8+14) очка. В плей-офф он забросил три шайбы и отдал два голевых паса.