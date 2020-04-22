Овечкин признался, что обдумывал уход из «Вашингтона» до победы в Кубке Стэнли

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своих чувствах в период, когда его команда не могла выиграть Кубок Стэнли.
«Когда я не мог выиграть Кубок, давление было огромное. Мы никак не могли пройти второй раунд. Я задавался вопросом, что же не так? Может быть, нужно было поменять команду, или дело было в партнёрах. НХЛ – это колоссальный бизнес, который может остановить только коронавирус. Команда строится не один год, а несколько лет. Когда мы первый раз попали в плей-офф, мы праздновали так, как будто выиграли Кубок Стэнли.
Но развиваться нужно было дальше. А мы не понимали, в чём тут дело. Когда проиграли «Питтсбургу» в 2017 году, ушли многие ведущие игроки. В тот момент мы сплотились, и удача повернулась к нам. Мы реально показывали чемпионскую игру в том сезоне – играли как роботы», – заявил форвард в эфире Instagram-аккаунта Светланы Абросимовой.
Напомним, Овечкин выиграл Кубок Стэнли вместе с «Вашингтоном» в июне 2018 года. В финале его команда одолела «Вегас» (4-1).
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