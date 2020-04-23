Владелец «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Никс» вылечился от коронавируса В США зарегистрировано больше всего случаев заражения COVID-19.

Журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем твиттере сообщил, что генеральный директор «Мэдисон Сквер Гарден Компани» Джеймс Долан сдал отрицательный тест на коронавирус, вылечившись после заражения.

Компания владеет хоккейным клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» и клубом НБА «Нью-Йорк Никс». Долан согласился сдать плазму крови на исследования по разработке вакцины от коронавируса.

Всего в США вылечились 84 050 из 849 092 заразившихся COVID-19. При этом зафиксирован 47 681 летальный случай.