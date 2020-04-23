НХЛ собирается возобновить сезон на 4 аренах без зрителей Планы лиги подтвердил комиссионер Гэри Беттмэн.

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о планах по спасению сезона, который был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса.

В интервью Sportsnet Беттмэн сообщил, что лига рассматривает вариант завершения регулярного чемпионата на четырех аренах без зрителей с тремя матчами в день на каждой:

«Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для телевещателей.

Возможно, это будут два города. На данный момент мы не можем это предсказать. Но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно.

Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок. Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок.

В конечном счете решение будет принято медицинскими органами и людьми из правительства, так что мы не собираемся делать то, что не считается неприемлемым. Но мы однозначно можем играть летом. Однозначно мы способны провести полноценный следующий чемпионат, но начать его позже. Есть много вариантов с точки зрения временных рамок, поэтому мы гибки и не собираемся торопиться. Мы не будем делать ничего сумасшедшего. Мы постараемся сделать что-то, что будет соответствовать обстоятельствам текущего момента».

НХЛ рекомендовала игрокам и сотрудникам клубов оставаться в самоизоляции до 30 апреля. Первым шагом к возобновлению сезона стала бы возможность игроков тренироваться на клубной территории. Следующий шаг – открытие тренировочных лагерей на три недели, и уже после этого можно было бы возобновить соревнования.