Алексей Марченко: Похоже, что выхожу на рынок неограниченно свободных агентов ЦСКА не может продлить контракт с защитником из-за потолка зарплат.

Защитник московского ЦСКА Алексей Марченко рассказал о том, что в ближайшее время может стать неограниченно свободным агентом и рассматривает вариант продолжения карьеры в НХЛ.

«Похоже, что выхожу на рынок неограниченно свободных агентов, – заявил 28-летний Марченко в интервью Russia Hockey. – ЦСКА скован жестким потолком зарплат, поэтому пока мое контрактное будущее – в неопределенности.

Рассматриваю ли я вариант возвращения в НХЛ? Любой свободный агент рассматривает все варианты. Тем более из НХЛ – лиги, которую хорошо знаю и о которой много говорить не приходится».

Марченко выступал за «Детройт Ред Уингз» с января 2014 по февраль 2017 года, а сезон-2016/17 завершил в составе «Торонто», после чего вернулся в ЦСКА.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 защитник сыграл 60 матчей, набрав 21 очко (6+15) при показатели полезности +29.