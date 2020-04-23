Источник: Галимов станет игроком СКА Форвард «Ак Барса» Эмиль Галимов продолжит карьеру в питерском СКА. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Согласно источнику, 27-летний нападающий подпишет контракт, рассчитанный на два сезона.

Отмечается, что хоккеист не смог договориться с казанцами о продлении соглашения из-за финансовых разногласий. В конце апреля он станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне «регулярки» Галимов отыграл 47 матчей и набрал 21 (14+7) очко. В плей-офф – четыре матча и набрал 4 (3+1) очка.