Дацюк решил помочь онкобольным. Он продает свое джерси c Матча звезд НХЛ (фото)

Форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил на благотворительный аукцион свое джерси, в котором принимал участие в Матче звезд НХЛ-2008.

Как сообщил агент игрока Дэн Мильштейн, вырученные средства нападающий перечислит онкологическим больным.

Напомним, с 2001 по 2016 год российский форвард играл за «Детройт». Он трижды принимал участие в матче всех звезд лиги – 2004, 2008 и 2012 годах.

Pavel Datsyuk 2008 Autographed NHL All Star Jersey available at silent auction to benefit American Cancer Society. Place your silent bid today https://t.co/2oE4P2DtJl #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/3xYluHknMV