Дацюк решил помочь онкобольным. Он продает свое джерси c Матча звезд НХЛ (фото)

Форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил на благотворительный аукцион свое джерси, в котором принимал участие в Матче звезд НХЛ-2008.
Как сообщил агент игрока Дэн Мильштейн, вырученные средства нападающий перечислит онкологическим больным.
Напомним, с 2001 по 2016 год российский форвард играл за «Детройт». Он трижды принимал участие в матче всех звезд лиги – 2004, 2008 и 2012 годах.
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