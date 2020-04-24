Дацюк решил помочь онкобольным. Он продает свое джерси c Матча звезд НХЛ (фото) Хоккеист дважды брал Кубок Стэнли – в 2002 и 2008 годах.

Форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил на благотворительный аукцион свое джерси, в котором принимал участие в Матче звезд НХЛ-2008.

Как сообщил агент игрока Дэн Мильштейн, вырученные средства нападающий перечислит онкологическим больным.

Напомним, с 2001 по 2016 год российский форвард играл за «Детройт». Он трижды принимал участие в матче всех звезд лиги – 2004, 2008 и 2012 годах.