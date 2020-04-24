Яшин – о соперниках россиян на ОИ-2022: Нельзя сказать повезло нам или нет Команде Алексея Кудашова предстоят матчи со сборными Чехии и Швейцарии.

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Яшин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа ОИ-2022.

«До Олимпиады еще так далеко, но какие есть соперники, такие и есть. Нельзя сказать повезло нам или нет, все равно это групповой этап. Все решающие игры наступают на стадии плей-офф. Нужно играть и побеждать», – цитирует Яшина News.ru.

Добавим, что еще один соперник сборной России определится по итогам квалификации.