Бывший тренер «Спартака» Уланов может возглавить «Барыс» - Советский спорт
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24 апреля 2020 15:30ХоккейГичунцев Артур

Бывший тренер «Спартака» Уланов может возглавить «Барыс»

Об этом сообщает Шайба.kz.

Российский специалист Игорь Уланов интересен руководству «Барыса». Согласно источнику, казахстанский клуб рассматривает вариант с его назначением этим летом.

В минувшем сезоне 50-летний тренер помогал Олегу Знарку в московском «Спартаке». Также он работал в ханты-мансийской «Югре», тольяттинской «Ладе» и екатеринбургском «Автомобилисте».

Добавим, что ранее «Барыс» покинул белорусский специалист Андрей Скабелка. Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

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