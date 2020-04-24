Бывший тренер «Спартака» Уланов может возглавить «Барыс» Об этом сообщает Шайба.kz.

Российский специалист Игорь Уланов интересен руководству «Барыса». Согласно источнику, казахстанский клуб рассматривает вариант с его назначением этим летом.

В минувшем сезоне 50-летний тренер помогал Олегу Знарку в московском «Спартаке». Также он работал в ханты-мансийской «Югре», тольяттинской «Ладе» и екатеринбургском «Автомобилисте».

Добавим, что ранее «Барыс» покинул белорусский специалист Андрей Скабелка. Стороны не смогли договориться о продлении контракта.