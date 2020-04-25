Джон Купер: Знаю, что Стэмкос очень усердно работал над возвращением - Советский спорт
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25 апреля 2020 13:04Хоккей

Джон Купер: Знаю, что Стэмкос очень усердно работал над возвращением

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер сообщил, что нападающий команды Стивен Стэмкос должен успеть восстановиться до возобновления чемпионата.

- Он прогрессирует каждый день. Я знаю, что он очень усердно работал над возвращением. В этой ситуации нужен отдых, который у него был. Понятия не имею, когда все вернется на круги своя, но мы думаем, что все наши ребята будут готовы, когда настанет время, - передает слова Купера пресс-служба НХЛ.

Напомним, что Стэмкос 2 марта перенес операцию на мышцах кора и пропустил семь игр до 12 марта, когда сезон был приостановлен из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Добавим, что Стэмкос занимает второе место в команде по заброшенным шайбам (29) и очкам (66), уступая по этим показателям только российскому форварду «Лайтнинг» Никите Кучерову (33, 85).

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